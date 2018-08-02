Спрос на апартаменты догоняет спрос на квартиры

Строительный холдинг «ПСК»

Динамика рынка апартаментов в Санкт-Петербурге демонстрирует рост. Уже в I квартале 2018 г. было реализовано 911 апартаментов в 36 комплексах, что на 55% больше, чем в I квартале 2017 г.

Весна еще больше форсировала темпы роста, и по итогам первого полугодия было продано 1,2 тысячи апартаментов – в 2,6 раза больше, чем годом ранее (по данным консалтинговой компании Knight Frank). С чем же связан интерес к сегменту?

«Логику покупателей понять легко, – говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь. – Цены на апартаменты ниже, чем на квартиры, а сами дома возводят, как правило, в сложившихся районах с хорошо развитой инфраструктурой. Кроме того, сам класс такого жилья подразумевает иной уровень комфорта. К примеру, в строящемся у метро «Площадь Мужества» апарт-комплексе Like жильцам будут доступны круглосуточные сервисы: ресепшн, служба охраны, уборка помещений, доставка еды, прачечная и химчистка, заказ такси, аренда велосипедов, скутеров, автомобилей и даже кладовых. Не говоря о том, что вокруг расположены фитнес-центры, супермаркеты, аптеки и прочие составляющие благополучного района. Совокупность этих факторов обеспечивает сервис и удобства, которые в «обычных» квартирах ограничены».

Интерес покупателей подогревается растущим интересом со стороны арендаторов. Тенденция характерна для всей России: ежегодно рынок аренды квартир снижается на 5%, а апартаментов, напротив, растёт до 9% (по данным wordstat.yandex.ru, представленным на конференции "Инновации рынка недвижимости"). О паритете говорить еще рано, ведь в количественном выражении сдается (и построено) квартир гораздо больше, чем апартаментов. Но статистика неумолима и красноречива: спрос на апартаменты догоняет спрос на квартиры. Причем в Петербурге этот тренд еще ярче: арендаторы «распробовали» жизнь в апарт-комплексах, и с каждым годом спрос увеличивается.

«Апартаменты более привлекательны для сдачи в аренду, чем «обычное» жилье. Во-первых, нет головной боли с поиском арендатора, ведь все вопросы с этим связанные готова взять на себя управляющая компания. За свои услуги УК берут в среднем 20%, – рассказывает Сергей Мохнарь. – Во-вторых, среднерыночный годовой доход выглядит весьма привлекательно. Банковские вклады такую доходность не обеспечат. Учитывая все вышесказанное, предположу, что спрос со стороны как покупателей, так и арендаторов в ближайшие годы, как минимум, сохранится. Но скорее всего — продолжит расти».

Несмотря на меньшую начальную стоимость за квадратный метр, факторы корректировки цен в апартаментах такие же: инфляция и степень готовности. Иными словами, чем ближе к сдаче – тем больше цена за метр. Каждый месяц, в прямом смысле, стоит денег. При этом, как и квартиры, апартаменты можно приобрести в ипотеку. Сейчас, благодаря активности банков, покупатели могут выбирать из десятков существующих ипотечных программ. Например, комплекс Like аккредитован шестью крупнейшими банками, которые предлагают в совокупности более чем 15 программ кредитования.

Справка о компании

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents