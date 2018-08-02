Вооруженные люди блокировали «Питерлэнд». МЧС хочет, чтобы аквапарк не работал три месяца

Торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд» на Приморском проспекте закрыт на неопределенное время. Об этом посетителей извещают по громкой связи, на входе стоят автоматчики.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром 2 августа в ТРК перестали пускать арендаторов и посетителей. Вооруженные люди выстроились перед дверьми.

Владелец «Питерлэнда» Александр Кожин уточнил нашему изданию, что аквапарк и торговый комплекс закрыты по инициативе МЧС. «У нас провели проверки после кемеровской трагедии, выписали предписание и дали отсрочку на устранение нарушение до 1 апреля 2019 года. А потом сам же пожнадзор в лице инспектора Курицына, который и давал нам отсрочку, составил протокол об административном правонарушении и подал на нас в суд», – уточнил собеседник.

Судя по картотеке Приморского райсуда, постановление о приостановлении деятельности «Питерлэнда» на 90 дней судья Лариса Васильева вынесла 18 июля 2018 года.

Вооруженными людьми оказались приставы. В пресс-службе УФССП Петербурга «Фонтанке» подтвердили участие своих сотрудников в мерах по исполнению судебного решения.

Руководство «Питерлэнда» обжаловало постановление Приморского суда. До апелляционного рассмотрения аквапарк и торговый комплекс будут закрыты.

Ранее в Петербурге по инициативе МЧС приостановлена деятельность торгового центра «Светлановский», бизнес-центра «Новотроицкий» и бизнес-центра ON.

Проверка ТЦ на пожарную безопасность началась после трагедии в кемеровском комплексе «Зимняя вишня». Погибли 60 человек, по уголовному делу задержаны более десяти сотрудников МЧС и предпринимателей.