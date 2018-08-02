Семак: Тульский «Арсенал» - это соперник, которого нужно тщательно изучать

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 2 августа рассказал о подготовке к первому домашнему матчу в новом сезоне. 4 августа сине-бело-голубые на стадионе «Санкт-Петербург» сыграют с тульским «Арсеналом».

«Тула — тот соперник, которого нужно тщательно изучать. Знаем тренера (Олег Кононов. — Прим. ред.), он прекрасно ставит игру, команда обученная и старается контролировать мяч. Нас ждет интересная встреча, тем более прошлогодний результат получился неудачным для «Зенита». Трудно анализировать их первый матч сезона против «Динамо» (0:0), поскольку большую часть матча «Арсенал» играл в большинстве. Все предыдущие игры тульской команды на сборах мы смотрели, у нас достаточно информации», – заявил Семак.

На вопрос, стоит ли ждать изменений в составе по сравнению с матчем против «Енисея» (2:0), главный тренер «Зенита» отметил, что одна игра – это не повод, чтобы кардинально менять тактику и футболистов.

«Но мы будем держать в уме следующие матчи, поскольку график достаточно плотный. Нужно сделать так, чтобы все игроки были в одинаковой форме – и те, кто играет, и те, кто появляется на поле реже. Нужно сделать так, чтобы игроки не переутомились. Это сложно, но в этом и заключается наша работа», – заметил Сергей Богданович.

По словам Семака, «Арсенал» ни в коем случае нельзя назвать командой, которая обороняется глубоко. «Они играют активно и в атаке, и в обороне, пытаются действовать с мячом. В целом, нас ждет интересная игра», – подчеркнул он.

Ранее Семак заявил, что у «Зенита» в новом сезоне два капитана — это Александр Анюков и Бранислав Иванович.