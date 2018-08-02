Туристический автобус с россиянами перевернулся в Белоруссии - водитель уснул за рулем

В Витебской области перевернулся международный автобус с 53 пассажирами, среди которых были и граждане России.

Уснувший водитель на 186 км трассы М8 наехал на световую опору, в результате чего автобус с туристами опрокинулся набок около деревни Светочевка в 4.30 утра 2 августа. Об этом сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Из 53 пассажиров, среди которых были граждане России, Молдавии и Украины, в больницу были доставлены 12 человек, большинство из которых уже отпустили. Врачи отметили, что в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

Сотрудники белорусской милиции организовали доставку пассажиров злополучного автобуса Киев – Таллин в гостиницу. Чуть позже за ними должен приехать резервный автобус.