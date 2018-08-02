В Британии тестируют систему, которая может вытеснить дорожные знаки

Британское государственное агентство по шоссейным дорогам Highways England начало тестировать систему трансляции дорожных знаков напрямую на дисплей автомобиля, пишет 2 августа британское издание Huffpost.

Новая технология использует телефонные сети пятого поколения (так называемые 5G) и частично может заменить реальные дорожные знаки. Дополнительным преимуществом такой системы специалисты считают ее гибкость и оперативность: информация, транслируемая в автомобиль, может меняться в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, временных ограничений, ремонтов дорог и так далее. Несмотря на то, что полная замена физических дорожных знаков «электронными» пока не рассматривается, специалисты Highways England считают, что даже в «урезанном» виде новая система способна значительно уменьшить количество ДТП.

На самом деле многие автомобили уже имеют подобную систему в том или ином виде. Например, современные навигаторы могут принимать оперативную дорожную информацию, предупреждать о дорожных знаках и о превышении вами установленной скорости. Более того, в новых моделях все чаще встречаются видеосистемы, способные «читать» физические дорожные знаки и предупреждать о них водителя.

Тестирование системы продлится до 2025 года. Правда, пока эксперимент носит довольно ограниченный характер: в качестве площадки выбраны лишь два участка дорог А-2 и М-2 от Лондона до Дувра, и участвовать в тестах смогут лишь специально оборудованные автомобили.