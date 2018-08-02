У «Зенита» теперь два капитана

У футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2018/19 будет два капитана. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак.

«Ситуация с капитанами у нас понятная. Начинал предсезонную подготовку с капитанской повязкой Александр Анюков. В первом официальном матче против «Енисея» он не играл. Поэтому капитаном был Бранислав Иванович. Сейчас будем смотреть по ситуации. У нас два капитана, которые будут выводить команду в зависимости от того, кто, сколько и когда будет играть», – подчеркнул Семак на пресс-конференции перед первым домашним матчем в новом сезоне с «Арсеналом».

Напомним, в прошлом сезоне капитаном «Зенита» был итальянский защитник Доменико Кришито, ушедший этим летом в свой родной клуб «Дженоа». 35-летний Александр Анюков – один из старейших игроков «Зенита». Играет за сине-бело-голубых с 2005 года. Прошлый сезон провел в роли играющего тренера «Зенита-2». Летом-2018 Семак вернул его в основной состав. Всего на его счету 255 матчей и 11 голов за петербургский клуб.

Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 из «Челси», сыграв с тех пор 35 матчей за петербуржцев и забив в них 3 гола.