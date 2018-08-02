Защитник «Зенита» Смольников о матче с «Арсеналом»: Хорошо, что в этот раз Дзюба сыграет за нас

Защитник футбольного клуба «Зенит» Игорь Смольников в преддверии первого домашнего матча рассказал о своей физической кондиции и планах на игру с «Арсеналом».

«Нам надо как следует подготовиться и показать хороший футбол. Как показал первый матч, физическое состояние у нас хорошее. Во время чемпионата мира и уже после мы хорошо готовились. Была небольшая пауза. Особо не было времени растерять кондиции. Так что никаких проблем с физической формой нет. То, что Дзюба в этот раз будет играть за нас, это однозначный плюс. В том году мы проиграли «Арсеналу» дома, а на выезде, кажется, сыграли вничью. Так что сейчас надо сделать все возможное, чтобы победить», – заявил Смольников.

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» действительно ни разу не смог победить тульский «Арсенал». Дома петербуржцы проиграли 0:1 , а на выезде закончили матч вничью 3:3. Дзюба, тогда находясь в аренде в Туле, забил гол и отдал результативный пас.

После завершения чемпионата России Дзюба вернулся в «Зенит». На чемпионате мира он стал одним из лучших футболистов сборной России, забив три гола. Теперь Дзюба суперзвезда, которой не дают прохода.