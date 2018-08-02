Отказавшийся от наград Украины боксер Усик обратился к политикам

Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик призвал власти вернуть мир в страну.

"Лучше бы [власти Украины] повысили пенсии и вернули радость тем людям, которые не улыбаются, – цитирует 2 августа Усика РБК. – И верните мир в мою страну".

Так боксер ответил на критику по поводу отказа от звания Героя Украины, которым его собрались наградить за победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман собирался ходатайствовать перед Петром Порошенко о присвоении звания Героя Украины спортсмену. Усик, который не первый раз негативно реагирует на вмешательство политиков в его спортивную карьеру, от звания отказался, отметив, что ему не нужны "никакие звезды". После такого решения боксер подвергся критике.