В ЖК «Чистое небо» построят небольшую церковь

Setl City

По инициативе Администрации Приморского района в ЖК «Чистое Небо» будет возведен небольшой православный храм. Он будет построен между сданными корпусами на Арцеуловской аллее, 23 и проектируемым пр. Королева, возле реки Каменки. Проектирование и строительство финансирует компания-застройщик.

Работы по возведению храма выполняют профессиональные архитекторы «Мастерских Андрея Анисимова». Художественное объединение уже тридцать лет занимается реставрацией, проектированием и строительством храмов. В команде мастерских совместно трудятся архитекторы, иконописцы, специалисты по мозаике, резчики по камню. Мастера самостоятельно выполняют и золочение куполов, и внутреннюю роспись храмов. Художественное товарищество входит в Гильдию храмоздателей – профессиональную ассоциацию, объединяющую специалистов в области сакрального искусства.

Для ЖК «Чистое небо» подготовлен «камерный» проект небольшого храма, который будет органично вписан в окружающую застройку. Согласно замыслам архитекторов, храм и пристроенные к нему помещения для дома причта образуют уютный внутренний двор – зеленый цвет купола будет перекликаться с окружающим парковым ландшафтом и цветниками у главного входа. Скатная деревянная кровля и бежевые фасады создадут иллюзию нерукотворности – храм станет архитектурным продолжением природного рельефа. Объемно-пространственные решения здания обусловлены традициями псковско-новгородского зодчества.

Проект получил одобрение Санкт-Петербургской митрополии – для храма уже назначен настоятель. Завершение строительства запланировано на 3 квартал 2019 года, тогда же храм будет освящен в честь святителя Николая Чудотворца.

ЖК «Чистое небо» от Setl City – это жилой комплекс комфорт-класса в 10 минутах езды от станции метро «Комендантский проспект». Уже введены в эксплуатацию 5 жилых домов, дворы благоустроены – оборудованы зоны для занятий спортом, установлены яркие детские площадки с безопасным покрытием.

Застройщик позаботился и об обеспечении жителей социальной инфраструктурой: в июне 2018 года на территории комплекса открылся первый детский сад на 190 малышей. Ведется строительство второго детского сада на 190 мест с бассейном, в текущем году Setl City планирует приступить к возведению третьего садика с бассейном на 220 ребят.

Летом этого года на территории ЖК компания также начала строить современную общеобразовательную школу с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся. Строительство ведется за счет средств девелопера. Срок сдачи школы – первый квартал 2021 года, но застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию досрочно – до конца 2019 года.

Эксклюзивным брокером проекта «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations