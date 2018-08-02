Роспотребнадзор: У туристов и экипажа теплохода «Лунная соната» подозревают норовирус

Причиной недомогания пассажиров теплохода «Лунная соната», скорее всего, стало не отравление, а вирусная инфекция. Специалисты управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, осмотрев больных, склоняются к тому, что туристов сразил норовирус. Как сообщили «Фонтанке» 2 августа в ведомстве, среди характерных симптомов этого недуга – рвота, понос, высокая температура и слабость.

Тем не менее состояние кухни на теплоходе оставляет желать лучшего, констатируют специалисты. Санитарно-эпидемиологическое расследование выявило грубые нарушения: во всех предъявленных медкнижках работников пищеблока и ресторанов не было сведений о лабораторных исследованиях на возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии, у части работников ресторанной службы личные медицинские книжки отсутствовали вовсе.

– Специалистами управления на борту теплохода обнаружена обезличенная пищевая продукция, нарушены условия хранения пищи, не соблюдены правила товарного соседства, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Среди пострадавших и обратившихся за помощью взрослых заболевших в тяжелом состоянии нет, госпитализирован подросток в состоянии средней тяжести – у него есть сопутствующие патологии. Еще трое детей в состоянии средней тяжести и с сопутствующей патологией остаются пока на борту, в сопровождении врача.

На данный момент круиз приостановлен, теплоход возвращается в Петербург, где круизная компания «Инфотур» будет решать вопрос о выплате компенсаций пострадавшим туристам.