За ВДВ! Как в Петербурге гуляет десантура

Синева расплескалась в Санкт-Петербурге 2 августа. В центре города увеличилась концентрация людей в тельняшках, а из открытых окон проезжающих машин то и дело слышится гимн десантуры от “Голубых беретов”. День ВДВ - праздник, который трудно с чем-то спутать.

С 10 утра на Дворцовой площади начали собираться десантники всех возрастов. Тут и ветераны боевых действий, и молодые отцы с семьями. Сослуживцы, встречаясь, радостно заключали друг друга в крепкие объятия, перед Зимним дворцом захлопали зелено-голубые с парашютом флаги.

В полдень с Петропавловской крепости раздался традиционный выстрел, который дал старт шествию ветеранов-десантников по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле. После торжественного митинга в 13:30 представители ВДВ отправятся в парк 300-летия, чтобы погулять как следует, как умеют только десантники.

Страшась веселья «голубых беретов», Водоканал отключил два фонтана в центре – на Московской площади и в Александровском саду у Адмиралтейства. В парке 300-летия фонтан осушать не будут. Но на месте будет дежурить бригада специалистов, которые в случае форсирования десантниками водной преграды с криками «Никто, кроме нас!» отключат насосы.