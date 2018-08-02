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Город
02.08.2018 12:22
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За ВДВ! Как в Петербурге гуляет десантура

Синева расплескалась в Санкт-Петербурге 2 августа. В центре города увеличилась концентрация людей в тельняшках, а из открытых окон проезжающих машин то и дело слышится гимн десантуры от “Голубых беретов”. День ВДВ - праздник, который трудно с чем-то спутать.

За ВДВ! Как в Петербурге гуляет десантура

С 10 утра на Дворцовой площади начали собираться десантники всех возрастов. Тут и ветераны боевых действий, и молодые отцы с семьями. Сослуживцы, встречаясь, радостно заключали друг друга в крепкие объятия, перед Зимним дворцом захлопали зелено-голубые с парашютом флаги.

За ВДВ! Как в Петербурге гуляет десантура

В полдень с Петропавловской крепости раздался традиционный выстрел, который дал старт шествию ветеранов-десантников по Миллионной улице к Вечному огню на Марсовом поле. После торжественного митинга в 13:30 представители ВДВ отправятся в парк 300-летия, чтобы погулять как следует, как умеют только десантники. 

Страшась веселья «голубых беретов», Водоканал отключил два фонтана в центре – на Московской площади и в Александровском саду у Адмиралтейства. В парке 300-летия фонтан осушать не будут. Но на месте будет дежурить бригада специалистов, которые в случае форсирования десантниками водной преграды с криками «Никто, кроме нас!» отключат насосы. 

Справка:

День воздушно-десантных войск отмечается 2 августа в России и странах СНГ. В 2018 году ВДВ России — уже 88 лет. В честь праздника Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о создании десантных войск. Среди них - положение о ГУ ВДВ Красной Армии, которое было представлено Генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. 

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