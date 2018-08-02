СМИ: В Британии вертолет скорой помощи проверяют на заражение отравляющим веществом

Вертолет скорой помощи в графстве Уилтшир, на котором находилась группа медиков, оказывавших первую помощь 44-летней Дон Стерджес и ее 45-летнему спутнику Чарльзу Роули, подвергшихся в июне в Эймсбери воздействию нервно-паралитического вещества, прекратил полеты. В Семингтоне также закрыта площадка его базирования из-за опасений заражения отравляющим веществом, сообщила 2 августа газета The Independent.

По ее данным, специалисты исследуют сам вертолет, площадку его базирования, несколько других транспортных средств и средства защиты медиков. Как пояснил официальный представитель полиции Уилтшира, эти меры предосторожности направлены на то, чтобы "предотвратить возможность дальнейшего заражения". "Риск этого незначительный, – сказал он. – Однако важно исключить любые варианты негативного развития событий".

В период бездействия вертолета медики из Семингтона продолжат оказывать необходимую медицинскую помощь, используя наземные транспортные средства. При этом автомашины оснащаются теми же средствами, которые находились на борту винтокрылой машины, которая только в 2018 году вылетала по срочным вызовам 435 раз.

Стерджес и Роули 30 июня были госпитализированы в Эймсбери в критическом состоянии. Позднее сотрудник Скотленд-Ярда, возглавляющий расследование, предположил, что они отравились тем же нервно-паралитическим веществом, которым в марте, по версии Лондона, были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице, Роули 20 июля был выписан.