Происшествия
Теплоход «Лунная соната» возвращается в Петербург из-за массового отравления пассажиров
Четырехпалубный теплоход «Лунная соната» с 270 пассажирами и 120 членами экипажа экстренно возвращается в Петербург после массового отравления на борту. В Северной столице судно будет около двух часов дня, сообщил «Фонтанке» 2 августа генеральный директор круизной компании «Инфофлот» Андрей Михайловский.
«Теплоход идет в Петербург, потому что мы понимаем, что туристы себя неважно чувствуют, что ситуацию нужно локализовать, – отметил Михайловский в разговоре с корреспондентом издания. – Уже на месте мы примем решение о дальнейшем продолжении круиза... Никто не брошен, ни в коем случае... Всем, у кого прервалась программа, возместим испорченный отдых. Этот вопрос мы также решим по прибытии теплохода».
Директор «Инфофлота» уточнил, что туристы на «Лунной сонате» питаются и «получают все услуги согласно программе круиза». При этом на вопрос «Фонтанки» о том, кто работает на кухне ресторана, если поваров отстранили, топ-менеджер отвечать отказался. Также Андрей Михайловский не смог ответить, что туристы ели на ужин, после которого почувствовали себя плохо.
Теплоход-пансионат «Лунная Соната» выполнял речной круиз по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой –Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург. Из Северной столицы судно вышло 29 июля. Туристы успели побывать только на Валааме, в Сортавале и в Старой Ладоге. Именно в последнем пункте их и настигли все симптомы пищевого отравления. Из-за ЧП на борту теплохода круиз для купивших путевки окончился на 3 дня раньше запланированного. Начало следующего путешествия «Лунной сонаты» запланировано на 5 августа. Отменять его в «Инфофлоте» не планируют.
Справка:
Пассажиры и экипаж «Лунной сонаты» отравились 1 августа. Одного подростка пришлось госпитализировать, остальные туристы обошлись без посещения стационара. Получив сигнал о вспышке, на пришвартованное в Волховском районе судно поднялись медики, сотрудники Роспотребнадзора и более десятка следователей. В ночь на 2 августа Северо-Западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержана директор ресторана. У пяти ее подчиненных не оказалось медкнижек. Персонал отстранили от работы, а сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы еды для исследования.