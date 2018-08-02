Теплоход «Лунная соната» возвращается в Петербург из-за массового отравления пассажиров

Четырехпалубный теплоход «Лунная соната» с 270 пассажирами и 120 членами экипажа экстренно возвращается в Петербург после массового отравления на борту. В Северной столице судно будет около двух часов дня, сообщил «Фонтанке» 2 августа генеральный директор круизной компании «Инфофлот» Андрей Михайловский.

«Теплоход идет в Петербург, потому что мы понимаем, что туристы себя неважно чувствуют, что ситуацию нужно локализовать, – отметил Михайловский в разговоре с корреспондентом издания. – Уже на месте мы примем решение о дальнейшем продолжении круиза... Никто не брошен, ни в коем случае... Всем, у кого прервалась программа, возместим испорченный отдых. Этот вопрос мы также решим по прибытии теплохода».

Директор «Инфофлота» уточнил, что туристы на «Лунной сонате» питаются и «получают все услуги согласно программе круиза». При этом на вопрос «Фонтанки» о том, кто работает на кухне ресторана, если поваров отстранили, топ-менеджер отвечать отказался. Также Андрей Михайловский не смог ответить, что туристы ели на ужин, после которого почувствовали себя плохо.

Теплоход-пансионат «Лунная Соната» выполнял речной круиз по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой –Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург. Из Северной столицы судно вышло 29 июля. Туристы успели побывать только на Валааме, в Сортавале и в Старой Ладоге. Именно в последнем пункте их и настигли все симптомы пищевого отравления. Из-за ЧП на борту теплохода круиз для купивших путевки окончился на 3 дня раньше запланированного. Начало следующего путешествия «Лунной сонаты» запланировано на 5 августа. Отменять его в «Инфофлоте» не планируют.