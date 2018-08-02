Петербурженка отдала на лечение сына более 400 тысяч и обручальное кольцо. А потом поняла, что ее обманули

Почти полмиллиона рублей пожилая жительница Колпинского района Петербурга отдала незнакомкам, едва услышав о проблемах со здоровьем у своего сына. Пенсионерка не пожалела даже обручальное кольцо. А через несколько дней поняла, что стала жертвой обмана, и пошла в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», днем 1 августа в дежурную часть Колпинского ОМВД с заявлением обратилась 80-летняя местная жительница. Она рассказала, что 27 июля у своего дома на улице Стахановской отдала неизвестным женщинам 400 тысяч рублей. Передаче денег предшествовал рассказ незнакомок о том, что сын старушки болен и нуждается в деньгах на лечение. К банкнотам встревоженная петербурженка прибавила свое обручальное кольцо, печатку и перстень с гравировкой (инициалы заявительницы и, видимо, ее супруга), перстень с сапфиром, к ним прибавила золотую цепочку с кулоном и пару сережек. По ее расчетам, фамильные украшения добавили еще 90 тысяч к отданной ею сумме.

Деньги до сына так и не дошли. Убедившись в этом, потерпевшая решила написать заявление в полицию. Она смогла вспомнить светлую панамку одной аферистки и красную юбку второй. Словесный портрет изучают в рамках уголовного дела о мошенничестве.