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Происшествия
02.08.2018 10:51
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ДТП с пешеходами в Петербурге: водитель сам рассказал, как сбил женщину

Два пешехода тяжело пострадали в результате ДТП в Петербурге за последние часы. Об этом «Фонтанке» сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Около шести часов утра 2 августа, у дома 25 по Индустриальному проспекту, автобус «ПАЗ» сбил мужчину лет 25 на вид. С тяжёлыми травмами он госпитализирован. Его личность устанавливается. Авария, по предварительным данным, произошла вне зоны пешеходного перехода.

«Проезжал в 7 утра. На асфальте лежал сбитый парень, без признаков жизни. На вид лет 25-30», – рассказывал Дима в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Антон Иванов
Антон Иванов
vk.com/spb_today

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А минувшим вечером, около 22:45, на 683-м километре Московского шоссе (Пушкинский район) также, предположительно, вне зоны пешеходного перехода 25-летний мужчина на «Хёндэ Солярисе» сбил женщину лет 45-50 на вид. Она в больнице в тяжёлом состоянии.

«Я ехал в сторону Москвы, и она бегала по дороге туда-сюда, явно была невменяемая, не обращала внимания на машины», – утверждает в группе Павел. «Там шмотки и обувь на 15 метров вокруг разлетелись. Она перебегала дорогу, – пишет Елена. – И сбившая машина сильно помята».

В комментариях откликнулся, похоже, сам водитель «Соляриса»: «Когда женщину увезли, она была жива, но в тяжёлом состоянии. Ехал я максимум 60 км, выскочила прямо на машину. К сожалению, она одета была во все чёрное, и я просто не успел её увидеть».

vk.com/spb_today

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Напомним, на Московском шоссе в этом году погибли несколько человек, ещё несколько получили тяжёлые травмы.

По фактам ДТП проводятся проверки.

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