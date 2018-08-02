СК завершил предварительное следствие по делу о теракте в метро Петербурга

Главное управление по расследованию особо важных дел завершило предварительное следствие по уголовному делу о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года. Об этом 2 августа сообщили в Следственном комитете России.

По делу арестованы 11 человек, которых обвиняют в организации террористического сообщества и содействии террористической деятельности, теракте, незаконном изготовлении и обороте оружия и взрывных устройств.

Следствие установило, что в 2013 году в Сирии уроженец Киргизии Сирожиддин Мухтаров, известный как Абу Салах, создал террористическое сообщество. По данным ФСБ, он и стал заказчиком теракта, для которого изготовили три взрывных устройства.

Две бомбы, как рассказали в СК, собрал террорист-смертник Акбаржон Джалилов и прошел с ними в метро. Одно устройство он положил на станции «Площадь Восстания», однако оно не сработало. Вернувшись на место закладки, Джалилов увидел, что на месте работают правоохранительные органы, и скрылся. Вторую бомбу он привел в действие в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 1».

«За сутки до совершения террористического акта Джалилов передал ранее знакомому ему Мухаммадюсуфу Эрматову изготовленные им компоненты третьего взрывного устройства, а Эрматов совместно со своим братом Ибрагимом и другими членами террористического сообщества осуществил его сборку, однако не смогли использовать, так как были задержаны в результате спецоперации, а изготовленное ими взрывное устройство было обезврежено и изъято», – добавили в СК.

В ближайшее время материалы уголовного дела предоставят участникам уголовного судопроизводства, которые приступят к ознакомлению с ними.