Невероятные приключения итальянца в России - он оказался гамбийцем

Итальянский паспорт африканца, путешествующего по России, оказался поддельным. Фальшивку обнаружили пограничники на подъезде к эстонской границе в Кингисеппском районе Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», в поезде Москва – Таллин при пересечении границы на пункте пропуска «Ивангород» был задержан 37-летний гамбиец, который утром 1 августа предъявил пограничникам паспорт гражданина Италии. Мало того, что африканец скинул себе 7 лет и представился другим именем, его документы еще содержали явные признаки подделки.

Иностранец рассказал, что следовал в Эстонию, чтобы оттуда вернуться на свою итальянскую «родину». Но ему не поверили, и туриста задержали. Его подозревают в незаконном пресечении государственной границы. Это уже не административная статья, а уголовная.

В тот же день, напомним, российско-эстонскую границу попытался перейти и «шейх» из Сенегала, который для этого вооружился паспортом болельщика.