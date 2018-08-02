Citigroup посчитал, что доллар может вырасти до 73 рублей из-за новых санкций США против российского госдолга

Российская национальная валюта может упасть на 15 процентов, до 73 рублей за доллар, если США решат ввести санкции против российского госдолга, подсчитали аналитики Citigroup.

Как пишет 2 августа РБК со ссылкой на Bloomberg, эксперты полагают, что на такой шаг власти США могут пойти при «худшем сценарии», который будет подразумевать запрет иностранцам на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). В случае выхода нерезидентов из ОФЗ доходность десятилетних бумаг может вырасти с 7,76 до 8,61 процента к концу 2018 года и до 11,9% к концу 2019 года.

Распространение санкций только на новую эмиссию бондов ослабит рубль примерно на 5 процентов, считают в банке.

«Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются. Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить рубль», – говорится в исследовании.

Об ограничениях против российского госдолга в Штатах заговорили после призывов к более жестким санкциям против России за предполагаемое вмешательство в выборы 2016 года. Этот вариант агентство называет маловероятным, так как ранее минфин США отмечал, что в таком случае будет нанесен удар по иностранным инвесторам.

В конце июля ЦБ отчитался о снижении доли инвесторов-нерезидентов в российских облигациях до 28,2 процента. Это минимальное значение за год, ниже 30 процентов этот показатель достигал по итогам февраля 2017 года.