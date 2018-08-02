WhatsApp объявил о появлении платных сообщений. Нововведение коснется не всех

WhatsApp внедрил платные сообщения для бизнес-пользователей. Об этом команда мессенджера рассказала в своем блоге 2 августа.

«Как мы объявили в прошлом году, WhatsApp создает новые функции, чтобы облегчить общение между компаниями и их клиентами», — говорится в сообщении.

По словам команды мессендежера, клиенты смогут связаться с компаниями несколькими способами. В первом случае клиент может предоставить компании свой номер, чтобы она могла отправить ему необходимую информацию с помощью WhatsApp. Второй способ дает возможность быстро пообщаться с компанией посредством значка прямой связи, который будет появляться на веб-сайте или в рекламе на Facebook. Третий — обращение в службу поддержки компаний, которые смогут предоставлять поддержку в реальном времени в WhatsApp.

«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, компании будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», — пояснили в WhatsApp. Стоимость услуги для бизнеса мессенджер не раскрывает. Компаниям предлагается заполнить специальную форму и сделать запрос.