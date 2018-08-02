Как проехать на набережную? Ответ на этот вопрос стоил коммерсанту в Петербурге полумиллиона

Отзывчивость обернулась для петербургского бизнесмена потерей крупной суммы денег. Пока он объяснял незнакомцу дорогу, из машины исчезли накопления.

По данным «Фонтанки», гендиректор небольшой фирмы обратился в правоохранительные органы Приморского района в половине первого дня 1 августа. Он рассказал, что час назад на парковке «Максидома» на Богатырском проспекте, 15, к нему подошел незнакомый южанин. Спросил, как проехать к Арсенальной набережной. Пока 59-летний коммерсант объяснял, с заднего сиденья его машины исчезла сумка с документами, ключами от дома и крупной суммой — 580 000 рублей. Часть денег потерпевший снял незадолго до преступления в банкомате строительного гипермаркета.

Сейчас полиция разыскивает неизвестного в синей бейсболке и черных очках, укатившего на иномарке с номерами 47 региона с чужими накоплениями.