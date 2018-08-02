«Шейх» из Сенегала мечтал попасть в Эстонию по паспорту болельщика, но пограничники не дали

Очередной африканец решился попытать счастья и перейти нелегально российско-эстонскую границу, имея на руках паспорт болельщика чемпионата мира по футболу – 2018. План провалился.

Как стало известно «Фонтанке», днем 1 августа в пункте пропуска «Ивангород» был задержан 29-летний гражданин Сенегала. До эстонской Нарвы ему оставалось буквально рукой подать, но бдительные пограничники зарубили мечту о сытой жизни в Евросоюзе. Несмотря на то, что в длинном иностранном имени есть слово «шейх», выходца из Западной Африки с паспортом болельщика на руках отправили без особых почестей в дежурную часть, где вручили административный протокол.

Напомним, до, во время и после мундиаля прорваться из России в Евросоюз попытались десятки человек. Последний такой случай отмечался 21 июля: два нигерийца и «болельщик» из республики Бангладеш были пойманы еще на старте.