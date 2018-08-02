СМИ узнали, что Москву «раздражают» новые власти Армении, которые предъявили обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову

Предъявление Ереваном обвинения генсеку Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову вызвало в Москве «особое раздражение». Об этом 2 августа пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах и топ-менеджеров в оборонной промышленности.

События вокруг Хачатурова, по словам источников издания, привели к тому, что второй пакет контрактов на поставку вооружения находится под «большим вопросом». Армения должна была получить кредит в размере 100 млн долларов на продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта. По словам собеседника, «пока не особо понятно, что у них вообще происходит».

Суд в Ереване на прошлой неделе санкционировал арест Хачатурова по обвинению в свержении конституционного строя в Армении. Такое же обвинение было предъявлено экс-президенту Роберту Кочаряну, но Хачатурова, в отличие от Кочаряна, отпустили под залог.

События, после которых Хачатуров получил уголовное дело, произошли в 2008 году. На президентских выборах тогда победил Серж Саргсян, но оппозиция во главе с проигравшим кандидатом Левоном Тер-Петросяном провела серию митингов против фальсификаций. Мартовские протесты закончились столкновениями с силовиками, в ходе которых погибли десять человек и более 200 были ранены. Хачатуров тогда командовал частями ереванского гарнизона, был замминистра обороны и главой генштаба Вооруженных сил Армении.

Ереван предложил входящим в ОДКБ странам сменить генерального секретаря. «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, пишет о том, что новый кандидат от Армении не будет одобрен в автоматическим порядке. Если он не устроит другие страны, то своего кандидата выдвинет Белоруссия. «Армянские разборки наносят колоссальный урон имиджу всей организации, странно, что они сами этого не понимают», — подчеркнул собеседник газеты, близкий к администрации президента России.