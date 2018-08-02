Tesla продолжает нести потери. Компания снова отчиталась о рекордных убытках

Компания Tesla Илона Маска 2 августа отчиталась о рекордных убытках. За второй квартал 2018 года производитель потерял 717,5 миллиона долларов, что вдвое больше показателей за аналогичный период в прошлом году, следует из отчета на сайте компании.

При этом, как сообщает Tesla, совокупная выручка во втором квартале выросла почти до 4 миллиардов, что на 23 процента выше, чем в первом квартале, и на 47 — чем в прошлом году. Увеличение дохода связано с поставками Model 3, убытки также с ней, поскольку в новую разработку вложили большое количество средств.

Производитель надеется, что в третьем и четвертом кварталах показатели станут лучше.

За отчетный период компания выпустила 53,3 тысячи автомобилей, из которых продано 40,7 тысячи. Model 3 стала самой популярной у покупателей моделью.

В мае Tesla объявила о первых рекордных убытках. Тогда производитель потерял около 710 миллионов долларов.