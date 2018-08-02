На теплоходе, совершающем круиз из Петербурга, отравились десятки человек. Задержан директор ресторана

Пассажиры и персонал теплохода «Лунная соната», совершающего речной круиз по регионам Северо-Запада, массово отравились на борту. В ночь на 2 августа в Старой Ладоге на пришвартованный теплоход поднялись более десятка следователей Северо-Западного следственного управления на транспорте. Они тут же возбудили уголовное дело и задержали директора ресторана.

Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Судя по данным на сайте «Инфофлота» (компании, организовавшей тур), директором ресторана является Елена Чернова.

Как сообщили «Фонтанке» в СЗ СУ на транспорте, на утро 2 августа пострадавшими из-за некачественной еды себя признали около 50 человек. Из них госпитализирован один человек — с острой кишечной инфекцией в больницу доставили подростка. На борту теплохода работают 13 следователей и 3 криминалиста, которые продолжают опрашивать людей. «Лунная соната» выходила из Петербурга с 270 пассажирами и 120 членами экипажа.

Уже известно, что у пятерых работников ресторана не было медицинских книжек. На данный момент весь персонал кухни отстранен от работы, а теплоход продолжил путь по маршруту от причала Старая Ладога в Волховском районе, но уже без горячих обедов, отметили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

В вынужденный круиз, помимо следователей, отправились медики.