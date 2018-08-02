На Аляске хакеры отправили чиновников в прошлый век. В администрации работают на пишущих машинках

Сотрудники администрации округа Матануска-Суситна на Аляске достали из запасов пишущие машинки. Использовать в работе приспособление прошлого века вынудила крупная кибератака на компьютерные сети.

Как 2 августа сообщает BBC, компьютеры, серверы и внутренние системы атаковал вирус-вымогатель Ransomware. Вредоносная программа зашифровала данные и потребовала вознаграждение за их восстановление. Вирус также не пощадил телефонную систему и карточную пропускную систему дверей

Впервые антивирусное программное обеспечение засекло нарушителя еще 17 июля, а 24 июля произошел массовый сбой, последствия которого пытаются устранить в течение недели. При этом сотрудникам администрации пользуются печатные машинками для печати документов.