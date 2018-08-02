Минобороны в день ВДВ опубликовало рассекреченные документы о создании десантных войск

Министерство обороны России в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) на своем сайте опубликовало рассекреченные документы о создании этого рода войск.

Среди документов опубликовано положение о ГУ ВДВ Красной Армии, который был представлен Генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

Кроме того, там представлены документы, в которых говорится о составе вновь сформированных частей и приказ министра обороны СССР, которым в действие вводился отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников — берет голубого цвета.

«Всем любителям истории Воздушно-десантных войск будет интересна боевая характеристика на командира 49-й гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Василия Филипповича Маргелова — будущего легендарного командующего ВДВ», — говорится в сообщении на сайте Минобороны.​

2 августа отмечается день рождения ВДВ. В этот день в 1930 году на учениях под Воронежем впервые на парашютах десантировалось подразделение из 12 человек.