Очевидцы: в лесу под Петербургом упал воздушный шар с женихом и невестой

Воздушный шар потерпел крушение в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом поздним вечером 1 августа сообщили очевидцы в социальных сетях.

По их словам, аэростат стал резко снижаться, а затем и вовсе пропал из виду недалеко от садоводства Новая Ропша. «Я его из окна услышал. Он сильно горелку включил, потому что практически запутался в деревьях. Потом поднялся и недолго летел. И опять начал резко снижаться и исчез», — рассказал «Фонтанке» один из очевидцев.

Как отмечают местные жители, в корзине воздушного шара находились молодожёны. По предварительной информации, инцидент обошёлся без пострадавших. Позже очевидцы написали, что в Новой Ропше отключили свет. Причиной мог стать задевший провода аэростат.