Учёные придумали, как подсолить еду с помощью электроники

Палочки для еды и миску, которые воздействуют на вкусовые рецепторы, создали инженеры из Сингапура и США. Приспособления меняют вкус пищи на кислый или солёный.

Как пишет 1 августа издание «N+1», палочки и миска для супа оборудованы электродами, которые при контакте с языком стимулируют вкусовые рецепторы. Человек ощущает вкус еды как кислый или солёный.

Ранее разработчики установили параметры тока для этих двух вкусов. Кислый вкус создается стимуляцией с силой тока 180 микроампер, а соленый — током 40 микроампер.

Новинку протестировали на 31-м добровольце. В рамках научного эксперимента их кормили супом и пюре. Практически во всех случаях авторы изобретения установили зависимость между степенью стимуляции и чувствительности к солёности и кислотности.