Трое украинских хакеров, прикрываясь офисами в России и Израиле, атаковали сотни компаний в США

Министерство юстиции США официально обвинило троих украинцев в кибератаках на более чем 100 американских компаний. Об этом 1 августа сообщается на официальном сайте Минюста.

По информации ведомства, подозреваемые (44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Копаков) являются членами «международной киберпреступной группировки» FIN7, которая украла данные о миллионах банковских карточек. В основном злоумышленники действовали на территории США, однако также затронуты оказались Великобритания, Австралия и Франция. Атаки осуществлялись с 2015 года.

Все трое задержаны, уточняют в Минюсте. Гладырь и Федоров были арестованы в Германии и Польше еще в январе 2018 года, первого уже выдали в США, второго могут экстрадировать в ближайшее время. Копаков был задержан в июне в Испании, вопрос о его экстрадиции еще будет рассматриваться.

В США считают, что хакеры работали под прикрытием компании Combi Security. Офисы у нее находились в России и Израиле, говорится в сообщении американского министерства юстиции.