Свалка на Парнасе поглощает всё больше места. Масштаб бедствия горожане засняли с воздуха

Мусорная свалка в промзоне Выборгского района Петербурга продолжает разрастаться. Выброшенный хлам отвоёвывает всё больше территории у проезжей части. Очевидцы сняли на видео место экологического бедствия и прислали ролик в редакцию «Фонтанки» 1 августа.

На кадрах видно, что лежащий мусор сопровождают струйки дыма. Рядом с тлеющей свалкой проезжают машины.

«Пока администрация решает, что делать с мусоркой на Парнасе, мусорка стала в 2 раза больше», — пожаловались очевидцы.

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Мусор в 5-м Верхнем переулке стал накапливаться ещё в апреле. Местные жители успели подловить одну из машин, совершающих «грязные визиты» на эту территорию. Ещё в мае в администрации Выборгского района отметили, что чистоту можно будет навести только после аукциона, который определит компанию-подрядчика по уборке данной территории. Однако до сих пор никто вывозом хлама так и не занялся.