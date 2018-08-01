Петербуржцы не могут вернуться из Сочи из-за поломки самолета

Отпуск петербуржцев омрачила техническая неисправность самолёта. В Сочи горожанам пришлось провести лишние полдня, пока судно авиакомпании «Ямал» приводят в рабочее состояние.

Как рассказали «Фонтанке» читатели 1 августа, рейс Сочи-Петербург не вылетел в назначенные 14.45. Пассажиры уже заняли свои места, самолёт авиакомпании «Ямал» вырулил на взлётную полосу, затем лайнер вернули к терминалу, а всех отпускников попросили вернуться в аэропорт. «Ничего не говорят. Очень много пассажиров с детьми», — пожаловались очевидцы. Время вылета неоднократно переносилось, сейчас в данных онлайн табло говорится о 23:00.

В справочной аэропорта Сочи отметили, что задержка возникла из-за поломки. Вылет состоится, когда борту вернут рабочее состояние. В службе поддержки клиентов авиакомпании «Ямал» отказались комментировать причины задержки. Рейс обслуживает Airbus А320, который вмещает в себя от 150 до 180 пассажиров.