Видео драки за чистоту велодорожки на Фонтанке: пешеходам досталось за просьбу перепарковать автомобиль

Драка на набережной Фонтанки с участием автомобилистов и пешеходов попала на видео. Замечание водителю «Шкоды» за парковку на велодорожке стоило петербуржцу Антону Горбацевичу удара ногой по лицу.

кадр из видео/facebook.com

Опубликованная 1 августа на странице Горбацевича запись сохранила вторую часть драмы на Фонтанке у творческого квартала «Голицын лофт». Первая передана в печатной форме начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову.

«Я обратился к водителю автомобиля зеленого цвета Skoda Fabia С...НТ178, чтобы он убрал свое транспортное средство с велодорожки, но вместо того, чтобы принять меры и перепарковать автомобиль по правилам, он ударил меня в лицо, – написал Горбацевич. – За меня словесно вступились мои друзья Соломин Алексей и Максютова Александра. Они тоже получили несколько ударов от этого мужчины и от других присоединившихся к нападению, вышедших из внедорожника Mercedes Benz О...КО178».

Пешеходов было трое, включая девушку. Автомобилистов — шестеро, все мужчины. Горбацевич признал водителя «Шкоды». На видео он, одетый в серую футболку, прижимается сзади к брюнету в черном, который активнее всех бил и валил на землю Соломина. Горбацевич, пытаясь остановить избиение, получил удар ногой в лицо еще от одного смельчака из «Мерседеса». Тот же персонаж бил ногами лежачего Соломина.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля, но полиция проявила активность после публикации «Фонтанки». Поздним вечером следующего дня к Горбацевичу на такси примчал участковый, взял объяснение и откланялся.

Видеозапись добыта не полицейским путем. Ее авторы вышли на Антона через репосты в соцсети.