СМИ: Сотрудники ФСИН после матча Россия — Хорватия «из-за расстройства» избили осужденных

Заключенные из исправительной колонии №5 в Забайкалье заявили, что проигрыш российской сборной по футболу хорватам настолько огорчил сотрудников ФСИН, что те решили избить осужденных с помощью электрошокеров.

Об этом 1 августа пишет РБК со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». Согласно показаниям заключенных, предоставленных юристами, избиение произошло 7 июля. Александр Нохрин пишет, что работники колонии в ходе личного досмотра осужденных провоцировали их «с помощью оскорблений и нецензурной брани, унижающих человеческое достоинство». После досмотра Нохрина отвели в камеру и избили с применением электрошокера. Избивали его около шестерых сотрудников ФСИН, «может быть, больше».

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», – цитирует РБК показания Нохрина.

Побои были якобы зафиксированы адвокатами. Евгений Афанасьев в своих показаниях сообщает, что был свидетелем избиения.

«Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: «Что вы делаете, я диабетик», потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно», — пишет он.

Также Афанасьев сообщил, что в ответ на возмущение заключенных сотрудники ФСИН применили газ — якобы у всех осужденных начались слезоточение и кашель.