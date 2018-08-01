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СМИ: Сотрудники ФСИН после матча Россия — Хорватия «из-за расстройства» избили осужденных
Заключенные из исправительной колонии №5 в Забайкалье заявили, что проигрыш российской сборной по футболу хорватам настолько огорчил сотрудников ФСИН, что те решили избить осужденных с помощью электрошокеров.
Об этом 1 августа пишет РБК со ссылкой на правозащитную организацию «Зона права». Согласно показаниям заключенных, предоставленных юристами, избиение произошло 7 июля. Александр Нохрин пишет, что работники колонии в ходе личного досмотра осужденных провоцировали их «с помощью оскорблений и нецензурной брани, унижающих человеческое достоинство». После досмотра Нохрина отвели в камеру и избили с применением электрошокера. Избивали его около шестерых сотрудников ФСИН, «может быть, больше».
«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», – цитирует РБК показания Нохрина.
Побои были якобы зафиксированы адвокатами. Евгений Афанасьев в своих показаниях сообщает, что был свидетелем избиения.
«Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: «Что вы делаете, я диабетик», потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно», — пишет он.
Также Афанасьев сообщил, что в ответ на возмущение заключенных сотрудники ФСИН применили газ — якобы у всех осужденных начались слезоточение и кашель.
Справка:
Напомним, на избиения в колониях обратили внимание после появления видео о пытках в ярославской колонии. Его опубликовала в Сети 20 июля «Новая газета», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль следственный комитет России, задержавший восемь сотрудников ФСИН. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Некоторые из них уже написали явку с повинной. В то же самое время ФСБ проводит проверку регионального УФСИН. Комитет против пыток ООН 25 июля потребовал от России разъяснения по поводу видео из российского учреждения пенитенциарной системы.