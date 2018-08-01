Минпромторг нашёл, кто поможет компании Дерипаски. Автопроизводителей хотят подсадить на отечественный алюминий

Минпромторг обозначил условия для получения субсидий для автопроизводителей. Среди выдвинутых требований — использование в производстве кузовов, кабин и рам транспортных средств от 50% до 80% российского металла (в том числе, алюминия). Обязательство предлагается ввести с 2019 года. Такое предложение включено в проект постановления «О внесении изменений в приложение к постановлению правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719».

Законопроект подготовлен по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, на котором обсуждались меры поддержки попавшей под санкции компании UC Rusal Олега Дерипаски.

Как пишет РБК со ссылкой на директора группы корпоративных рейтингов АКРА Максима Худалова, использование российского алюминия автопроизводителями в объеме не менее 50% может добавить около 120 тыс. тонн спроса на этот металл в год.

Ещё один эксперт, аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов сомневается, что иностранные компании, размещающие производство в России, смогут позволить себе в режиме санкций использовать российский алюминий. Глобальным автоконцернам будет проще отказаться от производства в России, считает он.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска отказался от помощи государства в виде кредитов Промсвязьбанка, посчитав выдвинутые условия «грабительскими».