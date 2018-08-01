Самым богатым россиянином стал владелец «Силовых машин» и «Северстали» Алексей Мордашов

В списке самых богатых россиян по версии Bloomberg опять сменился лидер. Вместо председателя правления газовой компании НОВАТЭК и крупнейшего акционера нефтехимического холдинга «Сибур» Леонида Михельсона им стал основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, опубликованные 1 августа. При этом в целом с начала года российские долларовые миллиардеры увеличили свое состояние, по подсчетам издания, на 13,956 млрд долларов. Мордашов, например, заработал 675 млн долларов, его состояние оценивается в $20,4 млрд, в мировом рейтинге он занимает 44-ю строчку. На 45-м месте расположился председатель совета директоров группы НЛМК (основной актив — Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин (состояние $20,3 млрд, прирост с начала года — $2,24 млрд). Михельсон, еще в июле возглавлявший российскую часть рейтинга, опустился на 46-е место ($19 млрд).

Кроме того, в рейтинг Bloomberg попали президент «Норникеля» Владимир Потанин (55-й в мировом рейтинге, $18,5 млрд); акционер «Еврохима» Андрей Мельниченко (68-е место, $15,9 млрд); председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (76-е место, $15,5 млрд) и другие.

Любопытно, что выросло состояние и некоторых российских бизнесменов, оказавшихся под санкциями. Так, по оценке Bloomberg, с начала года совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко увеличил свое состояние на $2,46 млрд. (общее состояние $13,6 млрд, 99-е место).

Отметим, самым богатым человеком планеты остается владелец Amazon Джефф Безос ($147 млрд), хотя его состояние и несколько уменьшилось — еще в июле его оценивали в $150 млрд.