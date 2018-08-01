В России в июле подорожали машины от 17 производителей. Популярные модели выросли в цене на 10-40 тысяч рублей

Официальные дилеры Nissan, Ford и еще 15 автопроизводителей подняли цены на новые автомобили во второй половине июля. Об этом 1 августа сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По данным мониторинга компании, популярные модели выросли в цене на 10-40 тысяч рублей. К примеру, Nissan Motor повысил цены на модель Almera на 12-13 тысяч рублей, на Qashqai — на 12 тысяч рублей, X-Trail — на 10-14 тысяч рублей и Murano — на 20 тысяч рублей на ряд комплектаций.

Ford Fiesta подорожала на 9 тысяч рублей. Lifan Х70 стоит больше, чем раньше, на 20-40 тысяч рублей во всех комплектациях, кроме начальной.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам января-мая 2018 года выросла почти на 4% и составила 1,38 млн рублей.

Продажи машин при этом замедляют рост. Так, в июне 2018 года в Петербурге были проданы 14 094 машины, что на 10% больше, чем за первый месяц лета 2017-го. По итогам всего полугодия спрос вырос на 20%.