Депутат Никешин сдал дохлых уток из реки Новой в лабораторию

Депутат петербургского ЗакСа Сергей Никешин вплотную занялся проблемами реки Новой в Красносельском районе — пробы воды и тушки птиц он сдал в лабораторию на экспертизу. На выходных к его приемной, чтобы обратить внимание на загрязнение, подбросили дохлых уток.

Как рассказал 1 августа «Фонтанке» парламентарий Сергей Никешин, он обратился в специальную экологическую лабораторию для исследования загрязнения воды в реке Новая. «Перед специалистами поставлена задача выяснить причины загрязнения и дать рекомендации», – отметил он.

В минувшие выходные к приемной единоросса подбросили тушки уток, чтобы привлечь его внимание к проблеме загрязнения реки. «Сергей Николаевич помогите пожалуйста остановить загрязнение реки «Новой» (пунктуация и орфография автора — прим. ред.)», – гласила оставленная на двери записка. В разговоре с «Фонтанкой» депутат отмечал, что уже занимался проблемой реки Новой, однако так и не смог выяснить источник опасных стоков.

По словам депутата, теперь этот вопрос он надеется решить с помощью лабораторных исследований. Для их проведения парламентарий собирался предоставить мертвых уток, которых ему подбросили. «Но выяснилось, что они не годятся, и нужны «свежие». Вчера пришлось искать и замораживать в холодильнике. Кстати, те, кто подбросил уток ко мне в приемную, могли бы помочь исследованиям, если бы заморозили тушки сами».

Отметим, что на загрязнение реки Новой местные жители жалуются уже не первый год.

В марте в Новой нашли химикаты, которые попадали в водоём из аэропорта Пулково через одноименный канал.