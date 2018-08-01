«Фонтанка» за 60 секунд. 1 августа

Экс-миллиардеру Дмитрию Михальченко неожиданно предъявили организацию преступного сообщества. Дело о хищениях на резиденции Владимира Путина пополнилось обвиняемым.

Двигатели для Hyundai будут делать в Петербурге, а еще появится завод крупнейшего мирового производителя лабораторного медицинского оборудования Sarstedt. Председатель петербургского комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин — с хорошими новостями.

Никому не известное ООО «Вариант» бросило вызов самому Роману Ротенбергу. «Вариант» хочет быть владычицей морскою – получить шесть гектаров земли в квартале, где находится СКК.

Убийство журналистов в Центральной Африке поднимает много вопросов. Один из них — какие, в принципе, могут быть интересы у России в Африке.

В Петербурге будут новые мусорные короли. Чиновники сформировали ГУП, который станет центром мусорной империи.

Гражданка Узбекистана, живущая в Петербурге, финансировала террористов из запрещенной в России организации «Исламское государство». Осталось только выяснить, кто финансировал ее.

В исправительной колонии Иркутска — голодовка. Там мечеть пытаются перенести в помещение синагоги. Среди протестующих – убийца Бориса Немцова.

В Красном Селе поймали доброго молодца с ломиком и гаечным ключом. Он в течение месяца разбирал железную дорогу с трудолюбием муравья. Уволок 275 тонн металла.

В жару хорошо лежать под кондиционером и смотреть сериалы. Мы выбрали для вас лучшие.