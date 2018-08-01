В 2020 году в Петербурге исчезнут все коммерческие маршрутки

С 1 июля 2020 года все коммерческие маршрутки (с буквой «к» рядом с номером) начнут работать по тому же тарифу, что и городской транспорт, и будут субсидироваться из бюджета Петербурга. Маршруты будут разыгрываться через госзакупки. Об этом рассказал глава городского комитета по транспорту Александр Головин.

Сейчас маршрутки конкурируют с общественным транспортом и работают по долгосрочному соглашению, которое не предполагает единого тарифа и субсидирования. Переводом коммерческих перевозчиков на госсубсидирование власти также надеются оптимизировать транспортную систему города.

Кроме того, Головин отметил, что сейчас маршрутчики зачастую останавливаются там, где хотят, и препятствуют движению общественного транспорта. Новая система позволит решить эту проблему. Кроме того, более жесткое госрегулирование позволит исключить ситуацию, когда на одном направлении работает слишком много пассажирского транспорта. На данный момент ведется работа по согласованию новой маршрутной сети, будет усилена работа трамваев и троллейбусов.