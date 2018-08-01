На КАД пробка 17 км. И готовится новое «бутылочное горлышко»

На КАД продолжают ликвидировать колейность на загруженных участках. На севере будет ещё больше пробок.

С 5 по 12 августа, как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на 4-километровом отрезке, с 24-го по 28-й километр внутреннего кольца, между проспектами Энгельса и Культуры, будет полностью перекрыта одна полоса движения. Этот участок, напомним, трёхполосный. На первой и второй полосе введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Сегодня многокилометровые пробки сохраняются на двух участках КАД: уже привычная на севере, где дорогу готовят к расширению, и на юге, где также ликвидируют колейность на вантовом мосту с закрытием двух полос. Северная, по данным одноимённого сервиса «Яндекса», достигла небывалой длины – 17,2 километра, от Приморского шоссе до Выборгского шоссе по внутреннему кольцу.