Не сходя с этого SUPа

11 Заниматься любовью

Честно скажем, мы не пробовали. Но можем предположить, что это примерно то же самое, что и йогой. Только баланс надо искать внимательнее вдвойне. А так — вполне себе вариант для здоровых авантюристов. Только выбирайте места подальше от берегов, мостов и образовательных учреждений. И потом не говорите, что это мы вас научили плохому.