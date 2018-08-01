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Фонтанка-SUP

Не сходя с этого SUPа

Не сходя с этого SUPа

12 августа акватория Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова на несколько часов окажется в распоряжении SUP-серфинга. До третьего международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» остаются считаные дни. Напоминаем, что доска для SUP-серфинга — это не только экзотический спортивный снаряд.

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01.08.2018 19:20
Не сходя с этого SUPа
  1. Преодолевать волны и сплавляться по бурной воде
  2. Устроить гонки
  3.  Увидеть Петербург с необычного ракурса
  4. Прокатиться впятером
  5. Заниматься йогой
  6. Трюкачить
  7. Прокачать мышцы
  8. Стать «жаворонком»
  9. Показать себя на единственном общегородском карнавале в году
  10. Гулять с домашними любимцами
  11. Заниматься любовью
  12. Что такое фестиваль «Фонтанка-SUP – 2018», его организаторы и партнеры 

1 Преодолевать волны и сплавляться по бурной воде

Все зависит от типа доски для SUP-серфинга, вашего опыта, ловкости и отваги. Не надо думать, что SUP — это что-то типа надувного матраса.

2 Устроить гонки

Если пользоваться веслом умело, то доска может развивать приличную скорость. При желании и приличной физподготовке можно даже выиграть Кубок России

 

3  Увидеть Петербург с необычного ракурса

На доске для SUP-серфинга можно во всех подробностях рассмотреть, как выглядят петербургские мосты снизу, почувствовать запах воды и заплыть туда, где судоходство не разрешается или попросту невозможно.

 

4 Прокатиться впятером

Если взять так называемый «биг-сап», то кататься можно небольшой компанией. Во время первого фестиваля «Фонтанка-SUP» зрителям запомнилась группа «арабских шейхов», которые установили на «биг-сапе» небольшую, но убедительную нефтяную вышку. Да при остром желании на доску для SUP можно и палатку поставить! Правда, спать в ней мы категорически не рекомендуем, потому что водоем — источник повышенной опасности.

"Фонтанка.ру"

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5 Заниматься йогой

Доска на воде — опора не такая надежная, как коврик на полу. В этом-то и секрет популярности SUP-йоги: вы не просто выполняете асаны, а ищете внутренний баланс – со своим внутренним миром и с водной гладью вокруг.

«Фонтанка» нарисовала 8 основных асан для SUP-йоги

"Фонтанка.ру"

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6 Трюкачить

Самый простой из них – «серферский разворот». Развернуть доску можно двумя способами. Долгим — в три приема с помощью весла. И быстрым — переместившись на «хвост» доски, уперевшись одной ногой, «провернуть» доску под собой, помогая себе веслом. При этом запросто можно потерять равновесие и перевернуться, особенно на первых порах. Поэтому «проворачивать» лучше в гидрокостюме.

 

7 Прокачать мышцы

А вы думали, что SUP — развлечение для лентяев? Между прочим, при гребле на SUP-борде задействованы не только мышцы рук, но и спина, и пресс, и, разумеется, ноги. Если работать веслом правильно и пройти, например, 8 километров по маршруту «Фонтанка-SUP», ваши мышцы скажут вам «спасибо». Примерно на следующий день.

"Фонтанка.ру"

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8 Стать «жаворонком»

Кататься на сапе по рекам и каналам Петербурга надо до того, как туда выйдут катера и, о ужас, водные мотоциклы. Идеальное время — с пяти до семи утра. Таким тихим и умиротворенным Петербург видят только чайки, загулявшие с ночи выпускники и «саперы».

 

 

9 Показать себя на единственном общегородском карнавале в году

«Фонтанка-SUP» – это повод не только прокачать свою физическую форму, но и немножко подурачиться. Придумывайте невероятный и яркий костюм, вставайте на доску — и вперед! Между прочим, самых креативных ждут совершенно нешуточные призы от спонсоров фестиваля.

 

10 Гулять с домашними любимцами

Животные не меньше людей любят прогулки на воде, иногда с хозяевами, а иногда и без. 

 

11 Заниматься любовью

Честно скажем, мы не пробовали. Но можем предположить, что это примерно то же самое, что и йогой. Только баланс надо искать внимательнее вдвойне. А так — вполне себе вариант для здоровых авантюристов. Только выбирайте места подальше от берегов, мостов и образовательных учреждений. И потом не говорите, что это мы вас научили плохому.

скриншот с сайта youtube

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12 Что такое фестиваль «Фонтанка-SUP – 2018», его организаторы и партнеры 

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

"Фонтанка.ру"

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Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Стратегический партнер – Группа «Эталон»

Капитальный партнер – Холдинг «Городские Инновационные Технологии»

Официальный страховой партнер – АО СК "ГАЙДЕ"

Партнер – компания PAROC

Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open

 

 

 


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