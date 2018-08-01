Не сходя с этого SUPа
12 августа акватория Фонтанки, Мойки и канала Грибоедова на несколько часов окажется в распоряжении SUP-серфинга. До третьего международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» остаются считаные дни. Напоминаем, что доска для SUP-серфинга — это не только экзотический спортивный снаряд.
- Преодолевать волны и сплавляться по бурной воде
- Устроить гонки
- Увидеть Петербург с необычного ракурса
- Прокатиться впятером
- Заниматься йогой
- Трюкачить
- Прокачать мышцы
- Стать «жаворонком»
- Показать себя на единственном общегородском карнавале в году
- Гулять с домашними любимцами
- Заниматься любовью
- Что такое фестиваль «Фонтанка-SUP – 2018», его организаторы и партнеры
1 Преодолевать волны и сплавляться по бурной воде
Все зависит от типа доски для SUP-серфинга, вашего опыта, ловкости и отваги. Не надо думать, что SUP — это что-то типа надувного матраса.
2 Устроить гонки
Если пользоваться веслом умело, то доска может развивать приличную скорость. При желании и приличной физподготовке можно даже выиграть Кубок России.
3 Увидеть Петербург с необычного ракурса
На доске для SUP-серфинга можно во всех подробностях рассмотреть, как выглядят петербургские мосты снизу, почувствовать запах воды и заплыть туда, где судоходство не разрешается или попросту невозможно.
4 Прокатиться впятером
Если взять так называемый «биг-сап», то кататься можно небольшой компанией. Во время первого фестиваля «Фонтанка-SUP» зрителям запомнилась группа «арабских шейхов», которые установили на «биг-сапе» небольшую, но убедительную нефтяную вышку. Да при остром желании на доску для SUP можно и палатку поставить! Правда, спать в ней мы категорически не рекомендуем, потому что водоем — источник повышенной опасности.
5 Заниматься йогой
Доска на воде — опора не такая надежная, как коврик на полу. В этом-то и секрет популярности SUP-йоги: вы не просто выполняете асаны, а ищете внутренний баланс – со своим внутренним миром и с водной гладью вокруг.
«Фонтанка» нарисовала 8 основных асан для SUP-йоги
6 Трюкачить
Самый простой из них – «серферский разворот». Развернуть доску можно двумя способами. Долгим — в три приема с помощью весла. И быстрым — переместившись на «хвост» доски, уперевшись одной ногой, «провернуть» доску под собой, помогая себе веслом. При этом запросто можно потерять равновесие и перевернуться, особенно на первых порах. Поэтому «проворачивать» лучше в гидрокостюме.
7 Прокачать мышцы
А вы думали, что SUP — развлечение для лентяев? Между прочим, при гребле на SUP-борде задействованы не только мышцы рук, но и спина, и пресс, и, разумеется, ноги. Если работать веслом правильно и пройти, например, 8 километров по маршруту «Фонтанка-SUP», ваши мышцы скажут вам «спасибо». Примерно на следующий день.
8 Стать «жаворонком»
Кататься на сапе по рекам и каналам Петербурга надо до того, как туда выйдут катера и, о ужас, водные мотоциклы. Идеальное время — с пяти до семи утра. Таким тихим и умиротворенным Петербург видят только чайки, загулявшие с ночи выпускники и «саперы».
9 Показать себя на единственном общегородском карнавале в году
«Фонтанка-SUP» – это повод не только прокачать свою физическую форму, но и немножко подурачиться. Придумывайте невероятный и яркий костюм, вставайте на доску — и вперед! Между прочим, самых креативных ждут совершенно нешуточные призы от спонсоров фестиваля.
10 Гулять с домашними любимцами
Животные не меньше людей любят прогулки на воде, иногда с хозяевами, а иногда и без.
11 Заниматься любовью
Честно скажем, мы не пробовали. Но можем предположить, что это примерно то же самое, что и йогой. Только баланс надо искать внимательнее вдвойне. А так — вполне себе вариант для здоровых авантюристов. Только выбирайте места подальше от берегов, мостов и образовательных учреждений. И потом не говорите, что это мы вас научили плохому.
12 Что такое фестиваль «Фонтанка-SUP – 2018», его организаторы и партнеры
Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Стратегический партнер – Группа «Эталон»
Капитальный партнер – Холдинг «Городские Инновационные Технологии»
Официальный страховой партнер – АО СК "ГАЙДЕ"
Партнер – компания PAROC
Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open
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