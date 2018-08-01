Пенсионерка в Тихвине разбилась о встречный тягач

Череда смертельных аварий в Петербурге и Ленинградской области продолжается. Сегодня женщина погибла в Тихвине.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды регионального УГИБДД, около 15:10 на Боровой улице, 47, женщина на автомобиле ВАЗ-21074 по неустановленной причине выехала на встречную полосу и столкнулась с седельным тягачом «Вольво» с полуприцепом.

Женщина погибла на месте. Ей было 72 года. Мужчина на грузовике на 20 лет моложе, он невредим.

Напомним, прошлым вечером смертельные аварии случились на «Скандинавии» под Выборгом и в Петербурге на заезде на ЗСД и КАД с Предпортовой улицы.