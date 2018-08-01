ФНС отказалась от запуска портала «Прозрачный бизнес». Данные, переставшие быть налоговой тайной, выложены в виде zip-архива

ФНС отказалась от запуска сервиса «Прозрачный бизнес», на котором собиралась выкладывать данные, переставшие быть налоговой тайной. «Запускать «портал» не планируется», – пояснили в ведомстве в ответ на запрос «Фонтанки».

Ранее сообщалось, что публикация информации начнется 1 августа. Но к вечеру созданный для этого портал pb.nalog.ru не заработал. В колл-центре ФНС «Фонтанке» сообщили, что запуск снова перенесен, и назвали в качестве примерной даты 10 августа. По словам сотрудника, других вариантов посмотреть информацию, помимо портала, не предусмотрено.

В 18.00 на сайте ФНС появились ссылки на два zip-архива со сведениями о численности работников предприятий и их налоговых режимах. Но корректно отобразить содержащиеся в них xml-файлы с помощью популярных браузеров Internet Explorer, Mozilla Firefox и Google Chrome не удалось. Руководства по использованию системы не прилагается.

Публикация данных о числе сотрудников и налоговых режимах должна была стать первым этапом раскрытия информации о налогоплательщиках. 1 октября ФНС планирует обнародовать сведения о доходах и расходах из бухотчетности, о суммах уплаченных налогов, сборов, страховых взносов. С декабря можно будет увидеть задолженность по налогам и сборам предприятий, пеням и штрафам, а также налоговые правонарушения и меру ответственности за их совершение.