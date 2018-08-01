Смольный заказал предпроектную документацию для участка метро до Кудрово

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга ищет подрядчика для разработки предпроектной документации по продолжению Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Дыбенко» до станции «Кудрово».

Максимальная стоимость контракта составляет 44 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, в перечень обязанностей подрядчика войдет полный анализ ситуации на участке: оценка инженерно-геологических условий строительства, характеристика градостроительных условий и сбор сведений обо всех попадающих в ореол возможного строительства земельных участков и другое. Кроме того, необходимо спрогнозировать пассажиропоток и произвести укрупненные расчёты стоимости строительства. По условиям контракта, закончить с предпроектом нужно не позднее 22 марта 2019 года.

Как сообщала «Фонтанка», согласно действующему плану развития петербургской подземки, длина линий метрополитена в Петербурге увеличится со 113,6 км до 155,5 км к 2027 году. Прирост составит 37%. Число станций вырастет с 67 до 85, а метродепо – с 5 до 7.