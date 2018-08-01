Происшествия
По делу о пытках в ярославской колонии задержали ещё четверых подозреваемых
Ещё четверых сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле задержали по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского областного суда Наталию Сарбунову сообщает «Медиазона» 1 августа.
По данным издания, завтра суд изберёт в отношении задержанных меру пресечения. Следствие ходатайствовало об их аресте.
Ранее по делу о превышении должностных полномочий были арестованы 8 сотрудников колонии. Семеро из них находятся в изоляторе, восьмой – заместитель начальника исправительного учреждения – остался под домашним арестом из-за тяжелой болезни.
Справка:
Видео о пытках в ярославской колонии появилось в Сети 20 июля после публикации «Новой газеты», хотя сам ролик был снят в июне прошлого года. На видео около десяти сотрудников колонии избивают осужденного Евгения Макарова. Дело взял под контроль следственный комитет России, задержавший восемь сотрудников ФСИН. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Некоторые из них уже написали явку с повинной. В то же самое время ФСБ проводит проверку регионального УФСИН. Комитет против пыток ООН 25 июля потребовал от России разъяснения по поводу видео из российского учреждения пенитенциарной системы.