По делу о пытках в ярославской колонии задержали ещё четверых подозреваемых

Ещё четверых сотрудников исправительной колонии №1 в Ярославле задержали по делу о пытках заключенного Евгения Макарова. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Ярославского областного суда Наталию Сарбунову сообщает «Медиазона» 1 августа.

По данным издания, завтра суд изберёт в отношении задержанных меру пресечения. Следствие ходатайствовало об их аресте.

Ранее по делу о превышении должностных полномочий были арестованы 8 сотрудников колонии. Семеро из них находятся в изоляторе, восьмой – заместитель начальника исправительного учреждения – остался под домашним арестом из-за тяжелой болезни.