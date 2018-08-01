Эрдоган заявил, что готов возобновить в Турции смертную казнь

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что готов утвердить решение о возобновлении смертной казни в Турции, в случае если его примет парламент страны, передает агентство Anadolu 1 августа.

Заявление главы государства прозвучало в провинции Сивас, куда Эрдоган прибыл для участия в похоронах 25-летней турчанки Нурджан Каракая и ее 11-месячного сына Мустафы Бедирхана Каракаи, погибших в результате теракта в провинции Хаккари.

О возможности принятия такого решения турецкий лидер говорил еще в апреле 2017 года после проведения референдума, одобрившего переход с парламентской на президентскую форму правления.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что возможное восстановление смертной казни в Турции "захлопнет дверь" на пути к членству этой страны в Евросоюзе.