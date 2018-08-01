В школах могут отказаться от пятибалльной системы оценок. Что?

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе, организованном газетой «Известия», заявил, что ведомство обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах. Информационные ленты массово перепечатали сенсационную новость. «Фонтанка» выяснила, пора ли нервничать ученикам и их родителям.

Что случилось?

Сообщение о том, что в России могут отказаться от пятибалльной системы оценок в школах, пробралось в топ новостей с подачи газеты «Известия». Издание ссылается на замглавы Рособрнадзора Анзора Музаева. А еще цитирует руководителя Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отца ЕГЭ» Виктора Болотова, который подтвердил, что вопрос обсуждается, потому что пятибалльная система «устарела». В основном потому, что «единиц» никто обычно не ставит, зато есть «пограничные» оценки, вроде «троек» с плюсом и «пятерок» с минусом. Болотов также упомянул некий «большой проект» по 12-балльной системе.

Теперь будут ставить оценки от 1 до 12 баллов?

Нет. В Рособрнадзоре в ответ на запрос «Фонтанки» сообщили, что никаких официальных обсуждений возможного перехода не ведется и этот вопрос находится в ведении Минобрнауки. «Анзор Музаев мог высказать на круглом столе свое личное мнение», – отметили в ведомстве. Виктор Болотов находится в отпуске и для комментариев недоступен.

На самом деле, систем оценки знаний в школах много. Двенадцатибалльную систему используют на Украине, при этом оценки от 1 до 3 считаются неудовлетворительными, а от 10 до 12 равноценны «пятерке» с минусом, просто «пятерке» и «пятерке» с плюсом. Белоруссия, Молдавия, Грузия и Армения перешли на 10-балльную систему оценок. В некоторых странах, например в Израиле, пользуются 100-балльной системой оценки знаний.

А что говорят учителя?

Учителя, опрошенные «Фонтанкой», целесообразности в смене системы оценок не видят.

«Особой необходимости в смене системы оценок нет, – говорит директор гимназии № 2 Людмила Мардер. – Система работает. Оценки с «плюсами» и «минусами» нужны, чтобы поддержать ребенка. Это «три», но уже ближе к «четверке». Моральная поддержка учителя важна, особенно для младших школьников. Может, на уровне старшей школы и имело бы смысл что-то менять, но мы справляемся и с пятибалльной системой».

«Я всю жизнь работала по пятибалльной системе, и она вполне нормальная, – говорит экс-завуч школы 575 Татьяна Иванова, известная как «честная учительница». – То, что не ставят «единицы», – вообще не проблема. Некоторые учителя, на самом деле, ставят «единицу», чтобы потом ее исправить на четверку, — это удобно. А вот с тем, что в первых классах у нас нет оценок, я не согласна. Пусть не ставят «двойки», но оценки должны быть у ребенка».

Неужели других проблем для обсуждения нет?

«Работает не пятибалльная система, а учитель и дети, – говорит директор лицея № 239 Максим Пратусевич. – Какая будет система оценивания — вопрос второстепенный. Это акцентирование внимания на несущественном. Есть проблемы поважнее. Основная из них — резко увеличивающийся разрыв в уровне образования между лидерами обучения и отстающими. Победители международных олимпиад умеют существенно больше, чем 20 лет назад умели такие же дети. А те, кто заканчивает школы еле-еле на «троечку», умеют значительно меньше. Устойчивая крепкая середина вымыватся. И связано это отнюдь не с пятибалльной системой оценок».