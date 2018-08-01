На финский Лахти обрушился тропический ливень, город по колено в воде
Сильный тропический ливень затопил центр финского города Лахти. Местные жители активно публикуют в соцсетях последствия сильного дождя. Автобусы и автомобили рассекают волны, как корабли, а горожанам впору отправляться в магазин на резиновой лодке.
По данным местных СМИ, потоки проникли в некоторые здания, в городе активно работают спасательные службы, откачивая воду.
Ukkosmyräkkä sai Lahden keskustan tulvimaan pahoin – kaduilla puoli metriä vettä https://t.co/ciYIWsgYZK #lahti #päijäthäme
— Yle Lahti (@ylelahti) 1 августа 2018 г.
Lapset uivat kaduilla, aikuiset kahlasivat polviaan myöten vedessä – sade sekoitti Lahden, katso kuvat https://t.co/gAtZS2acgO #Lahti
— Krista Koivisto (@KristaKoivisto) 1 августа 2018 г.
Once in my life my city is flooding and I'm not even there.#Lahti pic.twitter.com/nTZbMeHYkD
— Sonia☀ (@Fandomwrs) 1 августа 2018 г.
Ja kun kaksi bussia ajoi vastakkain tuli kunnnon aallot! #Lahti pic.twitter.com/A31z9yEG0Q
— Marjaana Hellsten 🥀 (@Tarinankertoja) 1 августа 2018 г.
Lahdessa sataa#lahti #sade #ukkonen pic.twitter.com/uPsn25UCVK
— Teo Manninen (@SirTeoHero) 1 августа 2018 г.
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