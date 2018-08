На финский Лахти обрушился тропический ливень, город по колено в воде

Сильный тропический ливень затопил центр финского города Лахти. Местные жители активно публикуют в соцсетях последствия сильного дождя. Автобусы и автомобили рассекают волны, как корабли, а горожанам впору отправляться в магазин на резиновой лодке.

По данным местных СМИ, потоки проникли в некоторые здания, в городе активно работают спасательные службы, откачивая воду.

Once in my life my city is flooding and I'm not even there.#Lahti pic.twitter.com/nTZbMeHYkD

— Sonia☀ (@Fandomwrs) 1 августа 2018 г.