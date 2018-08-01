18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+29°C
/ Завтра: +29
$ 62.56р
73.11р
20:59 01.08.2018
Расширенный поиск

Авто
01.08.2018 18:35
Печать

Не для «бунтарей»: Harley-Davidson представил неожиданные модели

Harley-Davidson анонсировал выпуск четырех моделей в попытке привлечь новых, особенно молодых, покупателей. Несмотря на то что в Америке интерес к мотоциклам растет, «самый американский мотоцикл» находится в трудном положении, пишет Рopular Mechanics, довольно скептически анализируя новинки.

Продажи упали на 12% по сравнению с прошлым годом, плюс тарифная война, затеянная Трампом, больно ударила по экспорту в Европу. На этом фоне представленные модели внедорожного мотоцикла, стритрейсера и электробайка выглядят как отчаянная попытка привлечь новых клиентов, и лишь четвертая модель классического «кастома» придется по сердцу настоящему «харлейщику». Одновременно HD объявил, что намерен «диверсифицировать свою систему дистрибуции», перестроить отношения с дилерами и сделать свои салоны продаж «более привлекательными».

Все это ясно показывает, что знаменитая американская мотоциклетная компания испытывает серьезные трудности, вторит PM сайт Jalopnik. Новые модели слишком далеко отстоят от того, что всегда было «визитной карточкой» марки: «архаичные люксовые мотоциклы», предназначенные, как пишет Jalopnik, для «дантистов в кризисе среднего возраста, которые косплеят крутых парней в кожаных жилетках». Именно в этом всегда состояла проблема HD: они пытались поддерживать образ «бунтарей», но при этом продавали дорогущую технику, которая этим бунтарям никак не по карману.

Новинки теоретически должны поправить эту ситуацию. Офроудер Pan America призван привлечь тех патриотично настроенных американцев, которые сейчас вынуждены ездить на аналогичных «европейцах» – Ducati, KTM или BMW. О том, что это именно Harley-Davidson, напоминает разве что легко узнаваемый и хорошо знакомый 1250 кубовый V-образный двигатель, который используется на всех «больших» «Харлеях». В остальном Pan America более чем типичный «вседорожник» – может быть, чуть более массивный, чем европейские конкуренты.

Фото: Harley-Davidson

Вторая новинка — в модном нынче стиле «стритрейсеров», то есть городской мотоцикл для любителей «отсадить от светофора до светофора». Модель так и называется – Streetfighter, и здесь, как и в первом случае, «Харлей» вступает в непривычную для себя жесткую конкуренцию с японцами и европейцами на очень плотном рынке. При этом явных конкурентных преимуществ у американцев нет, разве что  опять же напирать на патриотизм и надеяться на высокие импортные пошлины.

Более того, на будущего «уличного гонщика» планируется устанавливать тяжеленный 975-кубовый двигатель, который явно великоват для него. Хотя в планах значатся 500-кубовые и даже 250-кубовые моторы, пока что они предназначаются только на экспорт в Азию (точнее, эти модели там и будут собираться).

Фото: Harley-Davidson

И третье «блюдо», которым собирается привлекать новых избалованных покупателей милуокская компания, – самое неожиданное. Это полностью электрический мотоцикл, который, наверное, уже и нельзя называть «мото»-циклом. У него есть имя — LiveWire, и, как обещают господа из Милуоки, за первенцем последует целая линейка «электробайков».

«Это настоящий Harley-Davidson, квинтэссенция индивидуальности, икона стиля и динамики, просто теперь он электрический», – пишут пиарщики HD в рекламном проспекте. Однако на фотографии новинка выглядит скорее как «стритбайк», чем классический дорожный «кастом», с которым во всем мире ассоциируется имя Harley-Davidson.

Фото: Harley-Davidson

Замыкает список новинок как раз очередная вариация на тему «кастомов», правда на этот раз с «молодежным» оттенком. В чем всегда были непревзойденными мастерами ребята из HD, так это в умении комбинировать «новые модели» из хорошо известных компонентов. С первого взгляда на новый Custom опытный «харлейщик» без труда узнает и хорошо известную раму, и практически «родной» 1250-кубовый двигатель, бензобак от «спортстера» и до боли знакомую переднюю вилку. Именно такими «компиляциями» и прославилась марка Harley-Davidson. Кто-то скажет – компиляции, а кто-то скажет – традиции.

Фото: Harley-Davidson

Кстати, о традициях. У марки Harley-Davidson, несмотря ни на что, была и остается армия верных поклонников по всему миру, от Японии и Китая до наших северных широт. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет в ближайшие дни, с четверга по воскресенье, заглянуть на площадь Островского, где пройдет фестиваль St.Petersburg Harley Days.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Мария Нигголь
01.08.2018 16:50

Магазину «Сантехника-Онлайн» в Санкт-Петербурге исполнился год

1 августа магазин «Сантехника-Онлайн» в Санкт-Петербурге отмечает свой первый юбилей. За прошедший год бренд прочно закрепился в Северной столице, шагнув из онлайн-продаж в оффлайн-пространство
предоставлено Kingwinch Wake Park
01.08.2018 16:28

4 августа пройдет фестиваль «Огонь, Вода и Трубы 2018» (0+)

Соревнования Огонь, Вода и Трубы за 4 года трансформировались из локальных соревнований в грандиозный фестиваль водного экстрима и активного образа жизни. В 2018 году команда проекта Kingwinch готовит мощное, громкое и захватывающее событие в мире вейкбординга
Компания Л1
01.08.2018 14:18

«Л1» и «Конфидент»: шесть лет плодотворного сотрудничества

В августе 2018 года исполняется шесть лет с момента, как компании «Л1» и «Конфидент» подписали свой первый контракт.
Группа компаний «ЦДС»
01.08.2018 11:51

Жилой комплекс ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован еще одним банком

Жилой комплекс бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка» аккредитован новым банком-партнером – АКБ «Российский капитал» (АО). Ипотечные кредиты предоставляются по ставке от 8,5%.
31.07.2018 16:27

Лаборатория качества LEGENDA: отделка

В smart-комплексах "LEGENDA Дальневосточного" и "LEGENDA Комендантского", которые строятся в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга, полным ходом идёт один из финальных этапов – отделка
СК «Полис Групп»
31.07.2018 15:30

ЖК «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками

Новый проект комфорт-класса СК «Полис Групп» городской квартал «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками в рамках ипотечных программ.
Петербургская недвижимость
31.07.2018 15:19

«Петербургская Недвижимость» представляет квартиры в ЖК «New Time»

«Петербургская Недвижимость» стала партнером «РосСтройИнвест» по реализации квартир ЖК «New Time» в Приморском районе.
Setl City
31.07.2018 15:08

В парке возле ЖК «Солнечный город» закончены основные строительные работы

В парке отдыха рядом с ЖК «Солнечный город», который Setl City возводит в Красносельском районе, закончены основные строительные работы и высажены деревья и кустарники
Yota
31.07.2018 13:26

Yota запустила простой конструктор для планшета

Yota запустила простой конструктор для планшета. Теперь пользователям доступны три пакета трафика на выбор, подключение безлимитного доступа к самым популярным приложениям, а также возможность купить пакет исходящих минут
ПАО «Группа ЛСР»
31.07.2018 12:46

В «Цивилизации» достроен первый дом

«Группа ЛСР» завершила строительство первого дома в одном из своих масштабных проектов в Санкт-Петербурге. На днях компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №1 в составе жилого комплекса «Цивилизация»
фото предоставлено пресс-службой ЦДС
31.07.2018 11:22

В Петербурге стартовал сезон бесплатной йоги

В двух петербургских парках – имени Академика Сахарова и в Палевском саду – состоялись первые бесплатные занятия по йоге* для всех желающих
АО «Строительный трест»
31.07.2018 10:52

Ход строительства объектов компании «Строительный трест» в июле

Компания «Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка», а также МФК AVATAR. 5 лот ЖК NEWПИТЕР в городском поселке Новоселье – получено разрешение на ввод в эксплуатацию