Не для «бунтарей»: Harley-Davidson представил неожиданные модели

Harley-Davidson анонсировал выпуск четырех моделей в попытке привлечь новых, особенно молодых, покупателей. Несмотря на то что в Америке интерес к мотоциклам растет, «самый американский мотоцикл» находится в трудном положении, пишет Рopular Mechanics, довольно скептически анализируя новинки.

Продажи упали на 12% по сравнению с прошлым годом, плюс тарифная война, затеянная Трампом, больно ударила по экспорту в Европу. На этом фоне представленные модели внедорожного мотоцикла, стритрейсера и электробайка выглядят как отчаянная попытка привлечь новых клиентов, и лишь четвертая модель классического «кастома» придется по сердцу настоящему «харлейщику». Одновременно HD объявил, что намерен «диверсифицировать свою систему дистрибуции», перестроить отношения с дилерами и сделать свои салоны продаж «более привлекательными».

Все это ясно показывает, что знаменитая американская мотоциклетная компания испытывает серьезные трудности, вторит PM сайт Jalopnik. Новые модели слишком далеко отстоят от того, что всегда было «визитной карточкой» марки: «архаичные люксовые мотоциклы», предназначенные, как пишет Jalopnik, для «дантистов в кризисе среднего возраста, которые косплеят крутых парней в кожаных жилетках». Именно в этом всегда состояла проблема HD: они пытались поддерживать образ «бунтарей», но при этом продавали дорогущую технику, которая этим бунтарям никак не по карману.

Новинки теоретически должны поправить эту ситуацию. Офроудер Pan America призван привлечь тех патриотично настроенных американцев, которые сейчас вынуждены ездить на аналогичных «европейцах» – Ducati, KTM или BMW. О том, что это именно Harley-Davidson, напоминает разве что легко узнаваемый и хорошо знакомый 1250 кубовый V-образный двигатель, который используется на всех «больших» «Харлеях». В остальном Pan America более чем типичный «вседорожник» – может быть, чуть более массивный, чем европейские конкуренты.

Фото: Harley-Davidson

Вторая новинка — в модном нынче стиле «стритрейсеров», то есть городской мотоцикл для любителей «отсадить от светофора до светофора». Модель так и называется – Streetfighter, и здесь, как и в первом случае, «Харлей» вступает в непривычную для себя жесткую конкуренцию с японцами и европейцами на очень плотном рынке. При этом явных конкурентных преимуществ у американцев нет, разве что опять же напирать на патриотизм и надеяться на высокие импортные пошлины.

Более того, на будущего «уличного гонщика» планируется устанавливать тяжеленный 975-кубовый двигатель, который явно великоват для него. Хотя в планах значатся 500-кубовые и даже 250-кубовые моторы, пока что они предназначаются только на экспорт в Азию (точнее, эти модели там и будут собираться).

Фото: Harley-Davidson

И третье «блюдо», которым собирается привлекать новых избалованных покупателей милуокская компания, – самое неожиданное. Это полностью электрический мотоцикл, который, наверное, уже и нельзя называть «мото»-циклом. У него есть имя — LiveWire, и, как обещают господа из Милуоки, за первенцем последует целая линейка «электробайков».

«Это настоящий Harley-Davidson, квинтэссенция индивидуальности, икона стиля и динамики, просто теперь он электрический», – пишут пиарщики HD в рекламном проспекте. Однако на фотографии новинка выглядит скорее как «стритбайк», чем классический дорожный «кастом», с которым во всем мире ассоциируется имя Harley-Davidson.

Фото: Harley-Davidson

Замыкает список новинок как раз очередная вариация на тему «кастомов», правда на этот раз с «молодежным» оттенком. В чем всегда были непревзойденными мастерами ребята из HD, так это в умении комбинировать «новые модели» из хорошо известных компонентов. С первого взгляда на новый Custom опытный «харлейщик» без труда узнает и хорошо известную раму, и практически «родной» 1250-кубовый двигатель, бензобак от «спортстера» и до боли знакомую переднюю вилку. Именно такими «компиляциями» и прославилась марка Harley-Davidson. Кто-то скажет – компиляции, а кто-то скажет – традиции.

Фото: Harley-Davidson

Кстати, о традициях. У марки Harley-Davidson, несмотря ни на что, была и остается армия верных поклонников по всему миру, от Японии и Китая до наших северных широт. Чтобы убедиться в этом, достаточно будет в ближайшие дни, с четверга по воскресенье, заглянуть на площадь Островского, где пройдет фестиваль St.Petersburg Harley Days.