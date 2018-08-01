Дорогой «Петровский». Кому достанется легендарный стадион после ухода «Зенита»

«Зенит» окончательно покидает стадион «Петровский». Клуб вывозит с арены последние вещи, а город теперь ломает голову, что делать с неожиданно вернувшимся к нему убыточным сооружением.

Георгий Поляков/Интерпресс

У футбольного клуба «Зенит» закончилось соглашение по аренде «Петровского». Больше сине-бело-голубых там ничего не держит. На днях последние сотрудники клуба собрали вещи и переехали на Крестовский остров. «Петровский» впервые с 2009 года вернулся в полноценное управление города. Судя по всему, для Смольного это стало неожиданностью. О том, что делать с ареной дальше, пока точно не знает никто. Из основных вариантов — вернуть арене легкоатлетический профиль и проводить на ней детские футбольные турниры.

Дорогой «Петровский»

Как стало известно «Фонтанке», футбольный клуб «Зенит» официально съехал с некогда домашнего для себя стадиона «Петровский» в среду, 1 августа. Как говорят, в тот же день сине-бело-голубые перевезли на Крестовский остатки своих вещей. Часть сотрудников спортивной арены уволились, часть перешли на работу на новый стадион «Санкт-Петербург», часть надеется найти работу у нового руководства «Петровского».

Причем в планах у «Зенита» покинуть не только большую спортивную арену, с которой у клуба связаны все главные достижения газпромовской эры, но и вторую часть спортивного комплекса – малую спортивную арену, где в последние годы выступал «Зенит-2» и молодежная команда. Ожидается, что «Зенит-2», выступающий сейчас в ФНЛ, до конца сезона останется на МСА, но потом и вторую команду ожидает переезд – в академию «Зенита» на улице Верности, одно из полей которой сейчас приспосабливают под требования второго дивизиона российской лиги. Молодежка отправится на «Нова Арену» в Калининском районе на Гражданском проспекте.

Для Смольного это стало в какой-то степени неожиданностью, хотя официально договор о долгосрочной аренде истек еще 29 апреля.

– Он же пока у «Зенита» находится? – искренне удивился нашему вопросу о дальнейшей судьбе «Петровского» вице-губернатор Владимир Кириллов, курирующий спорт. – Слышал, что арендное соглашение заканчивается, но этими вопросами занимается КИО.

Однако и в КИО наши вопросы встретили с растерянностью.

Как рассказывают более осведомленные источники, изначально шли переговоры о том, чтобы клуб все-таки оставил за собой «Петровский». «Зенит» от столь щедрого предложения отказался в связи с убыточностью объекта. Городу был предложен другой вариант – делить расходы на содержание объекта хотя бы пополам, на что в Смольном ответили – нет денег. После такого заявления «Зенит» помахал чиновникам ручкой.

Ожидается, что в ближайшее время «Петровский» передадут в Дирекцию по управлению спортивными сооружениями, для которой спортивный комплекс на Петровском острове станет 28 объектом. И там уже признают, что это будет их самый затратный проект.

«Ну а что делать. Будем вместе с городом думать, какие шаги предпринять, чтобы он перешел в ноль, а лучше в прибыль», – говорят в Дирекции.

Затраты на эксплуатацию «Петровского» в год составляют 150 – 300 млн рублей в зависимости от количества проводимых на нем мероприятий. Пока это был домашний стадион «Зенита», на котором проходило 20-25 матчей за сезон, он давал даже какую-то прибыль. По данным СПАРК, в 2014, 2015 и 2016 годах «Петровский» приносил по 1 млн рублей. В 2017, когда «Зенит» переехал на арену «Санкт-Петербург», бывший домашний стадион клуба впервые за много лет показал убыток – минус 1,3 млн рублей. И это притом что весь тот год на нем отыграл «Тосно». Однако, как оказалось, на одной только аренде стадион не отбить, хотя за каждую игру команда из Ленинградской области платила по 4 млн рублей. Средняя посещаемость 5 тысяч человек не позволяла даже приблизиться к нулевому балансу. Для сравнения: на «Зенит» на «Петровском» ходило 17-18 тысяч.

По нашим данным, Смольный теперь пытается уговорить «Зенит», чтобы тот хотя бы месяц помог в управлении спортивным комплексом. В качестве директора рассматривается кандидатура Николая Некрасова – бывшего руководителя стадиона имени Кирова на Крестовском острове и легкоатлетического манежа там же. В качестве директора манежа Некрасов запомнился жесткими порядками и непробиваемой бюрократией.

– Пока ничего не могу сказать по этому поводу, – заявил Некрасов о своем возможном новом назначении. – Слышал только, что обсуждается вопрос о передаче стадиона в Дирекцию. А кто там будет начальником объекта, не знаю.

С одним город определился точно: новой направленностью «Петровского». О том, что это футбольный стадион, в скором времени будут вспоминать все реже и реже.

Новая жизнь стадиона

Напомним, в 2016 году «Фонтанка» уже писала, что тогда только планируемый уход «Зенита» с «Петровского» вызовет споры между многочисленными новыми потенциальными хозяевами. Тогда на стадион претендовали петербургский футбольный клуб «Динамо», спонсируемый Борисом Ротенбергом, Федерация легкой атлетики и некие девелоперы, которые собирались снести историческое сооружение и построить там то ли комплекс из торговой и жилой недвижимости, то ли новую арену, то ли и то, и другое. Жилые комплексы за последние годы практически окружили территорию спортивного объекта.

Были разговоры, что и сам «Зенит» уже давно предлагал Смольному построить на месте стадиона площадки для занятия летними и зимними видами спорта, бассейн, а также гостиницу со стоянкой для яхт. «Стадиону нужен капитальный ремонт, что по факту означает снос», – говорил в 2011 году тогдашний генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Сейчас ситуация максимально упростилась. Петербургское «Динамо» переехало в Сочи, разговоры о строительстве на месте стадиона любой другой недвижимости последние несколько лет не поднимались. Сносить стадион официально тоже никто не собирается – город ведь думает о заявке на летнюю Олимпиаду.

По сути, остался единственный претендент: Федерация легкой атлетики.

– Мы уже давно хотим получить полноценную легкоатлетическую арену для проведения соревнований всероссийского и международного уровня, – рассказывала президент Федерации легкой атлетики Петербурга Юлия Тарасенко еще в 2016. – «Петровский» идеально нам подходит. Для таких соревнований нужна разминочная арена, и у «Петровского» она есть. Такой стадион в городе один. И если мы получим «Петровский», Петербург сможет претендовать на проведение соревнований самого высокого уровня. Мы будем биться за то, чтобы «Петровский» стал центром легкой атлетики, и не только Санкт-Петербурга. В Казани есть такая арена, а у нашего города нет. И это настоящее преступление.

Тогда же шла речь, что Петербург в 2022 году может принять чемпионат Европы по легкой атлетике. Его проведение официально одобрил губернатор Георгий Полтавченко, но последние события, скорее всего, поставили на этой идее крест. Тем не менее в Петербургской федерации легкой атлетики все равно рады были бы получить «Петровский».

– Пока мы туда не собираемся переезжать и даже не в курсе, когда это может произойти, – заявила уже сейчас Юлия Тарасенко. – Хотя сам факт, что стадион освободился, это очень хорошая для нас новость. Но чтобы там проводить хотя бы тренировочный процесс, нужно сначала въехать и посмотреть, в каком состоянии там находится легкоатлетическая инфраструктура. Пока нас туда не пускали. Нужно еще понять, что делать с футбольным полем. Оно одно из лучших в России, а, может быть, и не только в России, но для легкой атлетики это слишком дорогое удовольствие.

Тем не менее планы чиновников вернуть легкую атлетику на «Петровский» «Фонтанке» подтвердили сразу несколько источников в Смольном.

«Если стадион перейдет в управление Дирекции, легкая атлетика там точно будет», – заявили в Дирекции по управлению спортсооружениями. Главной проблемой в этом случае станут убитые беговые дорожки. Скорее всего, их придется менять. «Надо будет – поменяем», – уверены в Дирекции.

– «Петровскому» однозначно нужно вернуть легкоатлетическую функцию, – согласен Некрасов. – Ну а почему бы и нет? Когда-то у нас была лучшая легкая атлетика в стране. Но там явно нужна будет определенная доработка. У покрытия есть дефекты.

Совсем футбол с «Петровского» не уйдет, но станет его в разы меньше. Например, там планируется проводить юношеский футбольный Мемориал Гранаткина, который в последние годы проходил в СКК. Кроме того, стадион может приютить теперь и другие игровые виды спорта. Говорят, не прочь сделать его домашним для себя регбийный клуб «Нарвская застава», который недавно под руководством нового главного тренера из Австралии впервые взял Кубок России.

Есть также вероятность, что на короткое время все же вернется на «Петровский» и сам «Зенит». Из-за дисквалификации арены «Санкт-Петербург», рассматривается вариант проведения матча 3-квалификационного раунда Лиги Европы на пустом «Петровском» – это дешевле.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»